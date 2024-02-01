США устали от жертв конфликта в Газе и хотят остановить Израиль долгим перемирием

Соединённые Штаты добиваются продолжительного прекращения огня в секторе Газа, чтобы подготовить почву для завершения боевых действий. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Издание приводит слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который озвучил цель США на переговорах в Париже — добиться длительной паузы. По мнению переговорщиков, после неё Израилю будет сложно возобновить боевые действия с прежней интенсивностью.

Как отмечает газета, израильские власти столкнулись с усталостью американской администрации от высокого числа жертв конфликта. Кроме того, на завершении активной фазы конфликта настаивают союзники Вашингтона среди арабских стран.