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31 января, 22:37

ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля

Радикальное движение ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение удерживаемых в израильских тюрьмах палестинцев в рамках новой сделки по обмену заложников. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Сделка была достигнута на недавней встрече в Париже. На первом этапе инициативы ХАМАС не будет требовать освобождения лиц, приговорённых к длительным срокам заключения.

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Однако полное одобрение договорённостей от ХАМАС пока не прозвучало, указали источники телеканала.

Конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Артур Лапсаков
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