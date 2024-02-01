ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля
Радикальное движение ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение удерживаемых в израильских тюрьмах палестинцев в рамках новой сделки по обмену заложников. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Сделка была достигнута на недавней встрече в Париже. На первом этапе инициативы ХАМАС не будет требовать освобождения лиц, приговорённых к длительным срокам заключения.
Однако полное одобрение договорённостей от ХАМАС пока не прозвучало, указали источники телеканала.
Конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD