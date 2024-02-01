ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля

Радикальное движение ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение удерживаемых в израильских тюрьмах палестинцев в рамках новой сделки по обмену заложников. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Сделка была достигнута на недавней встрече в Париже. На первом этапе инициативы ХАМАС не будет требовать освобождения лиц, приговорённых к длительным срокам заключения.