Число убитых в Газе с начала вторжения Израиля превысило 28 тысяч
Минздрав Газы: Число жертв агрессии Израиля составляет 28 тысяч палестинцев
С начала обострения палестино-израильского конфликта более 28 тысяч человек погибло в секторе Газа. Эти данные приводит Министерство здравоохранения анклава.
"Число жертв агрессии Израиля в анклаве на сегодняшний день составляет 28 064", — объявило министерство и пояснило, что за период с октября 2023 года 67 611 жителей Палестины получили ранения в результате израильских бомбардировок и обстрелов.
Ранее в Белом доме пожалели об ошибках, допущенных американской администрацией в ходе конфликта в Газе. У США нет никакой уверенности в том, что Нетаньяху будет совершать шаги для создания палестинского государства. Тем временем армия Израиля готовится к боям на границе Египта и сектора Газа. Израильская страна заявила о ликвидации 17 из 24 батальонов врага.
Министерство здравоохранения Газы