Число убитых в Газе с начала вторжения Израиля превысило 28 тысяч

С начала обострения палестино-израильского конфликта более 28 тысяч человек погибло в секторе Газа. Эти данные приводит Министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв агрессии Израиля в анклаве на сегодняшний день составляет 28 064", — объявило министерство и пояснило, что за период с октября 2023 года 67 611 жителей Палестины получили ранения в результате израильских бомбардировок и обстрелов.