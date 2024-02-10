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10 февраля, 14:11

Число убитых в Газе с начала вторжения Израиля превысило 28 тысяч

Минздрав Газы: Число жертв агрессии Израиля составляет 28 тысяч палестинцев

С начала обострения палестино-израильского конфликта более 28 тысяч человек погибло в секторе Газа. Эти данные приводит Министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв агрессии Израиля в анклаве на сегодняшний день составляет 28 064", — объявило министерство и пояснило, что за период с октября 2023 года 67 611 жителей Палестины получили ранения в результате израильских бомбардировок и обстрелов.

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Ранее в Белом доме пожалели об ошибках, допущенных американской администрацией в ходе конфликта в Газе. У США нет никакой уверенности в том, что Нетаньяху будет совершать шаги для создания палестинского государства. Тем временем армия Израиля готовится к боям на границе Египта и сектора Газа. Израильская страна заявила о ликвидации 17 из 24 батальонов врага.

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Министерство здравоохранения Газы

Владимир Озеров
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