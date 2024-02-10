В Белом доме пожалели о потворстве Израилю после нападения на Газу
NYT: В Белом доме признали ошибочным подход США к конфликту в секторе Газа
Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер на приватной встрече признал ошибки, которые совершила американская администрация по отношению к конфликту в секторе Газа. Об этом сообщает газета New York Times.
Во время закрытой встречи с американской арабской общиной в Мичигане, которая прошла на этой неделе, один из высокопоставленных членов администрации Байдена признал ошибки в контрмерах США на войну в Газе, заявив, что у него нет совершенно никакой уверенности в том, что Израиль готов всерьёз предпринимать действия, направленные на создание палестинского государства, сказано в статье.
Файнер с сожалением говорил об ошибках Белого дома в начале эскалации на Ближнем Востоке, но заверил, что в дальнейшем Вашингтон будет стараться не делать новых промахов.
"Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что допустили промахи в ходе реагирования на эту кризисную ситуацию с 7 октября", — сказал чиновник.
Также Файнер заявил, что американским властям следовало быстрее пресекать заявления некоторых чиновников из Израиля касательно конфликта в Газе. В том числе сравнения её жителей с животными.
Напомним, что конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года. Члены палестинского движения объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Премьер министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выводить войска из Газы до полной победы израильской стороны. Тем не менее в США заявляют о планах склонить Израиль к перемирию. Американская администрация полагает, что это помешает Нетаньяху возобновить конфликт с прежней интенсивностью.
ТАСС / АР / Ariel Schalit