В Белом доме пожалели о потворстве Израилю после нападения на Газу

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер на приватной встрече признал ошибки, которые совершила американская администрация по отношению к конфликту в секторе Газа. Об этом сообщает газета New York Times.

Во время закрытой встречи с американской арабской общиной в Мичигане, которая прошла на этой неделе, один из высокопоставленных членов администрации Байдена признал ошибки в контрмерах США на войну в Газе, заявив, что у него нет совершенно никакой уверенности в том, что Израиль готов всерьёз предпринимать действия, направленные на создание палестинского государства, сказано в статье.

Файнер с сожалением говорил об ошибках Белого дома в начале эскалации на Ближнем Востоке, но заверил, что в дальнейшем Вашингтон будет стараться не делать новых промахов.

"Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что допустили промахи в ходе реагирования на эту кризисную ситуацию с 7 октября", — сказал чиновник.