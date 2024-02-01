МИД Катара: Власти Израиля согласились на прекращение огня в секторе Газа

Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Палестинское радикальное движение ХАМАС также положительно отреагировало на инициативу. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

"Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС", — сказал дипломат.