МИД Катара: Власти Израиля согласились на прекращение огня в секторе Газа
Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Палестинское радикальное движение ХАМАС также положительно отреагировало на инициативу. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.
"Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС", — сказал дипломат.
Ранее стало известно, что ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля. Сделка была достигнута на недавней встрече в Париже. На первом этапе инициативы ХАМАС не будет требовать освобождения лиц, приговорённых к длительным срокам заключения.
Напомним, конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей.
Getty Images / Ilia Yefimovich / picture alliance