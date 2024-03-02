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2 марта, 16:27

США сбросили с воздуха гумпомощь для жителей сектора Газа, но забыли про воду и лекарства

CNN: Жителям сектора Газа США сбросили с воздуха еду, но без воды и медикаментов

Соединённые Штаты в субботу впервые провели сброс с воздуха гуманитарной помощи жителям сектора Газа после того, как президент страны Джо Байден анонсировал эту операцию. Об этом сообщили американские чиновники.

"США начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу, согласно двум американским чиновникам", — сообщает телеканал CNN.

Операцию по сбросу гуманитарного груза над сектором Газа провели три американских военно-транспортных лайнера C-130 "Геркулес". Всего было сброшено 66 связок, по 22 с каждого самолёта, сообщил чиновник. В свёртках были продукты питания для населения Газы, но в них не было ни воды, ни медикаментов.

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Напомним, ранее Джо Байден пообещал Украине сбросить гумпомощь с воздуха. Президент США допустил очередную оговорку: на этот раз он перепутал сектор Газа и Украину.

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ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Евгения Мосс
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