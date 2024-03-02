США сбросили с воздуха гумпомощь для жителей сектора Газа, но забыли про воду и лекарства

Соединённые Штаты в субботу впервые провели сброс с воздуха гуманитарной помощи жителям сектора Газа после того, как президент страны Джо Байден анонсировал эту операцию. Об этом сообщили американские чиновники.

Операцию по сбросу гуманитарного груза над сектором Газа провели три американских военно-транспортных лайнера C-130 "Геркулес". Всего было сброшено 66 связок, по 22 с каждого самолёта, сообщил чиновник. В свёртках были продукты питания для населения Газы, но в них не было ни воды, ни медикаментов.