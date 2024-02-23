Нетаньяху хочет установить военный контроль над Газой после победы Израиля Нетаньяху представил план урегулирования в секторе Газа после победы над ХАМАС 23 февраля, 11:42 Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскрыл план послевоенного обустройства сектора Газа. Об этом рассказал в телеграм-канале его советник Дмитрий Гендельман, прикрепив к посту соответствующий документ.

"Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространён среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме", — пояснил он.

По мнению Нетаньяху, сначала нужно добиться дерадикализации и демилитаризации анклава, а для этого следует одержать полную победу над радикалами из движения ХАМАС. Также в Газе будут уничтожены все палестинские военные объекты, освобождены израильские заложники, ликвидированы все возможные угрозы. Затем Израиль установит военный контроль над регионом и создаст "южный заслон" на границе с Египтом.

Гражданская власть в анклаве будет передана "местным силам", которые не связаны с террористическими организациями и поддерживающими радикалов государствами. Кроме того, Израиль планирует запретить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое якобы сочувствовало и помогало радикалам. Восстанавливать сектор Газа будут, по словам Нетаньяху, на средства тех стран, которые "приемлемы" для израильской стороны.

Авторы Татьяна Миссуми