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Нетаньяху хочет установить военный контроль над Газой после победы Израиля

Нетаньяху представил план урегулирования в секторе Газа после победы над ХАМАС

23 февраля, 11:42
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскрыл план послевоенного обустройства сектора Газа. Об этом рассказал в телеграм-канале его советник Дмитрий Гендельман, прикрепив к посту соответствующий документ.

"Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространён среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме", — пояснил он.

По мнению Нетаньяху, сначала нужно добиться дерадикализации и демилитаризации анклава, а для этого следует одержать полную победу над радикалами из движения ХАМАС. Также в Газе будут уничтожены все палестинские военные объекты, освобождены израильские заложники, ликвидированы все возможные угрозы. Затем Израиль установит военный контроль над регионом и создаст "южный заслон" на границе с Египтом.

Гражданская власть в анклаве будет передана "местным силам", которые не связаны с террористическими организациями и поддерживающими радикалов государствами. Кроме того, Израиль планирует запретить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое якобы сочувствовало и помогало радикалам. Восстанавливать сектор Газа будут, по словам Нетаньяху, на средства тех стран, которые "приемлемы" для израильской стороны.

В Израиле заявили о приближающейся победе над ХАМАС
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Напомним, 7 октября Израиль напал на сектор Газа после атаки радикалов ХАМАС на свои приграничные территории. Сейчас израильская армия намерена начать операцию в Рафахе, городе в анклаве на границе с Египтом, если боевики ХАМАС не освободят заложников до начала Рамадана, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. При этом Израиль не считается с жертвами среди гражданского населения во время боевых действий. По последним данным, погибло уже 29,5 тысячи жителей сектора Газа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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