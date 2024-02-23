Минздрав Газы: Число жертв агрессии Израиля достигло 29,5 тысячи палестинцев
К настоящему времени палестино-израильский конфликт унёс жизни уже 29,5 тысячи жителей сектора Газа, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.
"На настоящий момент число жертв израильской агрессии в Газе достигло 29 514", — заявили в Минздраве, добавив, что за это время ранения получили 69 616 мирных жителей.
За последние сутки, по данным ведомства, из-за действий ЦАХАЛ погибло 104 человека, ещё 160 пострадали. Телеканал Al Mayadeen отметил, что многие тела до сих пор находятся под завалами и на дорогах, а израильская сторона не разрешает машинам скорой помощи прибыть на место.
Ранее Life.ru сообщал, что армия Израиля вновь атаковала лагерь беженцев Нусейрат в секторе Газа. При этом в конце января премьер-министр еврейского государства Нетаньяху заявил, что не будет выводить войска до полной победы ЦАХАЛ. Однако в США заявляют о планах склонить Израиль к перемирию. Американская администрация полагает, что это помешает Нетаньяху возобновить конфликт с прежней интенсивностью.
ТАСС / DPA / Wissam Nassar