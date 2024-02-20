США в очередной раз заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе
США применили право вето в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) и заблокировали резолюцию Алжира, которая требовала немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Уточняется, что за резолюцию, представленную Алжиром, проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, воздержалась только Британия. В результате Соединённые Штаты единственные выступили против резолюции.
В алжирском документе говорится, что страна отвергает насильственное перемещение мирных жителей Палестины и подчёркивает приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.
А ранее Life.ru писал, что в декабре прошлого года США заблокировали предложенную Россией поправку к резолюции СБ ООН с призывом к прекращению боевых действий в Газе. В Вашингтоне ранее неоднократно выступали за продолжение войны. В итоге была принята резолюция с призывом лишь к "срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий". Её предложили Египет, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Палестина.
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