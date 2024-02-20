США в очередной раз заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

США применили право вето в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) и заблокировали резолюцию Алжира, которая требовала немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Уточняется, что за резолюцию, представленную Алжиром, проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, воздержалась только Британия. В результате Соединённые Штаты единственные выступили против резолюции.