Лавров обвинил США в блокировании мирных инициатив ООН по Газе
Усилия ООН, направленные на деэскалацию ситуации в секторе Газа, не имеют результата по вине Вашингтона, который блокирует все мирные инициативы. Об этом на заседании Совбеза заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы МИД РФ, американская дипломатия действует изворотливо, когда одновременно призывает снизить интенсивность боёв и накладывает вето на резолюции с требованием о перемирии. Тем самым США подтверждают, что жизнь мирных палестинцев не входит в круг их интересов.
"До сих пор наш совет не смог дать ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна, и она состоит из позиции Соединённых Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях", — отметил Лавров.
В рамках визита в Нью-Йорк глава МИД РФ также высказался о внешнеполитическом курсе Белого дома. По мнению министра, власти США страдают комплексами безнаказанности и превосходства, а потому и разрушили отношения с РФ. Впрочем, Москва не намерена "просить прощения у дядюшки Сэма".
Flickr / Israel Defense Forces