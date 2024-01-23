Лавров заявил, что у США обострились "комплексы превосходства и безнаказанности" 23 января, 07:23 Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock

Американские власти страдают комплексами безнаказанности и превосходства, а главное — не пытаются извлечь урок из своей недальновидной политики, проводимой после распада СССР. Об этом сказал телекомпании CBS глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН.

"Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становятся слишком глубокими", — ответил министр на вопрос о действиях Вашингтона в отношении Москвы.

Лавров добавил, что США сами пошли на обострение отношений с РФ и всячески игнорировали попытки российского лидера Владимира Путина выправить ситуацию. Американские власти, по словам дипломата, сочли президента России "хорошим парнем, которого просто будут держать у себя в кармане". Но в этом они просчитались, подчеркнул министр. Он отметил, что США не извлекли уроков из своей неприемлемой политики, которой следовали после распада Советского Союза.

Также Лавров заявил, что действующая администрация Соединённых Штатов не заинтересована в политическом диалоге с Россией. По его словам, стороны контактируют лишь по отдельным вопросам, среди которых обмен заключёнными и деятельность дипмиссий.

Авторы Татьяна Миссуми