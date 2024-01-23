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Лавров заявил, что у США обострились "комплексы превосходства и безнаказанности"

23 января, 07:23
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock

Американские власти страдают комплексами безнаказанности и превосходства, а главное — не пытаются извлечь урок из своей недальновидной политики, проводимой после распада СССР. Об этом сказал телекомпании CBS глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН.

"Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становятся слишком глубокими", ответил министр на вопрос о действиях Вашингтона в отношении Москвы.

Лавров добавил, что США сами пошли на обострение отношений с РФ и всячески игнорировали попытки российского лидера Владимира Путина выправить ситуацию. Американские власти, по словам дипломата, сочли президента России "хорошим парнем, которого просто будут держать у себя в кармане". Но в этом они просчитались, подчеркнул министр. Он отметил, что США не извлекли уроков из своей неприемлемой политики, которой следовали после распада Советского Союза.

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Лавров: Москва выслушает тех, кто не хочет использовать Украину против России

Также Лавров заявил, что действующая администрация Соединённых Штатов не заинтересована в политическом диалоге с Россией. По его словам, стороны контактируют лишь по отдельным вопросам, среди которых обмен заключёнными и деятельность дипмиссий.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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