Лавров заявил, что администрация США не заинтересована в политическом диалоге с РФ
Действующая администрация Соединённых Штатов не заинтересована в политическом диалоге с Россией. Соответствующее заявление озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.
"Текущая администрация не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог", — заявил Лавров.
По его словам, в отдельных случаях стороны контактируют по вопросам обмена заключёнными и функционирования миссий посольств, однако политические вопросы в ходе таких диалогов не обсуждаются.
Ранее Лавров заявил, что США опасаются окончательно разорвать отношения с Россией, но и делать шаги в сторону уважительного и равноправного диалога они пока не готовы.
t.me / МИД РФ