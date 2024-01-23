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23 января, 04:54

Лавров заявил, что администрация США не заинтересована в политическом диалоге с РФ

Действующая администрация Соединённых Штатов не заинтересована в политическом диалоге с Россией. Соответствующее заявление озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

"Текущая администрация не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог", — заявил Лавров.

По его словам, в отдельных случаях стороны контактируют по вопросам обмена заключёнными и функционирования миссий посольств, однако политические вопросы в ходе таких диалогов не обсуждаются.

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Ранее Лавров заявил, что США опасаются окончательно разорвать отношения с Россией, но и делать шаги в сторону уважительного и равноправного диалога они пока не готовы.

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t.me / МИД РФ

Оксана Попова
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