Лавров заявил, что администрация США не заинтересована в политическом диалоге с РФ

Действующая администрация Соединённых Штатов не заинтересована в политическом диалоге с Россией. Соответствующее заявление озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

"Текущая администрация не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог", — заявил Лавров.

По его словам, в отдельных случаях стороны контактируют по вопросам обмена заключёнными и функционирования миссий посольств, однако политические вопросы в ходе таких диалогов не обсуждаются.