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Лавров заявил, что США остерегаются рушить до конца отношения с Россией

31 декабря, 09:14
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock

США опасаются окончательно разорвать отношения с Россией, но и делать шаги в сторону уважительного и равноправного диалога они пока не готовы. Об этом рассказал РИА "Новости" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Хотя Белый дом пока и остерегается рушить всё, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, американцы пока явно не готовы", — пояснил он.

Министр добавил, что изменения в отношениях между странами возможны лишь после того, как Вашингтон признает "наши коренные национальные интересы и начнёт договариваться по-серьёзному". По словам Лаврова, сейчас приходится констатировать, что США по-прежнему отрицают многополярность мира и видят себя в роли гегемона.

Дипломат подчеркнул, что не следует рассматривать как данность готовность Москвы к возобновлению полноценных контактов с Вашингтоном. Он напомнил, что отношения двух государств истончились именно по вине американской стороны, которая доктринально закрепила своей целью одержать стратегическую победу над Россией.

Лавров оценил влияние выборов в США на отношения с Россией
Лавров оценил влияние выборов в США на отношения с Россией

Также Лавров заявлял, что США ждёт серьёзный ответ, если они продолжат подготовку развёртывания наземных ракетных систем, которые были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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