Лавров заявил, что США остерегаются рушить до конца отношения с Россией 31 декабря, 09:14 Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock

США опасаются окончательно разорвать отношения с Россией, но и делать шаги в сторону уважительного и равноправного диалога они пока не готовы. Об этом рассказал РИА "Новости" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Хотя Белый дом пока и остерегается рушить всё, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, американцы пока явно не готовы", — пояснил он.

Министр добавил, что изменения в отношениях между странами возможны лишь после того, как Вашингтон признает "наши коренные национальные интересы и начнёт договариваться по-серьёзному". По словам Лаврова, сейчас приходится констатировать, что США по-прежнему отрицают многополярность мира и видят себя в роли гегемона.

Дипломат подчеркнул, что не следует рассматривать как данность готовность Москвы к возобновлению полноценных контактов с Вашингтоном. Он напомнил, что отношения двух государств истончились именно по вине американской стороны, которая доктринально закрепила своей целью одержать стратегическую победу над Россией.

Также Лавров заявлял, что США ждёт серьёзный ответ, если они продолжат подготовку развёртывания наземных ракетных систем, которые были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Авторы Татьяна Миссуми