Лавров пообещал серьёзный ответ на подготовку США развёртывания запрещённых ранее РСМД

США ждёт серьёзный ответ, если они продолжат подготовку развёртывания наземных ракетных систем, которые были запрещены по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом Вашингтон предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат пояснил, что приверженность Москвы указанному мораторию связана с возможным появлением наземных американских РСМД. Вместе с тем он добавил, что из-за характеристик и особенностей их применения вопрос о развёртывании такого оружия недружественными странами "весьма чувствителен с точки зрения национальной безопасности" нашей страны.

"В случае с США этот аспект приобретает особое значение с учётом его прямой взаимосвязи с другими факторами, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьёзных ответных мер", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем российский министр заверил, что Москва не станет первой развёртывать ракетные вооружения, а сделает это лишь при появлении экстраординарных шагов по наращиванию силового давления со стороны Вашингтона. Однако, судя по подготовке Пентагона, ждать осталось недолго, указал он.

"Так что момент, когда нам придётся принимать необходимые политические решения, по сути, назревает", — добавил Лавров.