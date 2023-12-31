Лавров оценил влияние выборов в США на отношения с Россией

Выборы в США, кто бы ни одержал победу, по большому счёту не поменяют отношения государства с Россией. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу", — сказал он, добавив, что было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от Республиканской партии.

А ранее колумнист из США составил рейтинг самых провальных решений Байдена за 2023 год. По его мнению, худшим решением политика стало желание баллотироваться на новый срок.