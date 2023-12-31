Лавров оценил влияние выборов в США на отношения с Россией
Лавров: Для России не имеет значения, кто победит на выборах в США
Выборы в США, кто бы ни одержал победу, по большому счёту не поменяют отношения государства с Россией. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу", — сказал он, добавив, что было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от Республиканской партии.
А ранее колумнист из США составил рейтинг самых провальных решений Байдена за 2023 год. По его мнению, худшим решением политика стало желание баллотироваться на новый срок.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Ранее бывший и нынешний главы Белого дома — Дональд Трамп и Джо Байден — подтвердили своё участие. Недавно Трамп заявил о "праведном крестовом походе" против Байдена. Нынешний американский лидер ответил, что не может позволить республиканцу победить. При этом у Байдена перед выборами рейтинг ниже, чем у семи предыдущих президентов: в декабре его поддерживало лишь 39% избирателей.
Kremlin.ru