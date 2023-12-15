Госдеп назвал два условия для начала возобновления диалога США и России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя итоги прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина, озвучил два шага для возобновления переговорного процесса между Россией и США. Первым условием он назвал освобождение американцев, которые отбывают в РФ сроки за шпионаж, — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Миллер считает, что для возобновления переговоров между государствами Россия должна освободить американцев, которые задержаны или осуждены в РФ. По его словам, американская сторона выдвигала некие "значительные условия" для обмена заключёнными, но Москва их отклонила. В чём заключалась суть данного предложения, он уточнять не стал. Вторым условием для начала диалога он назвал вывод российских войск с территории Украины.