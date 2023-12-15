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14 декабря, 21:35

Госдеп назвал два условия для начала возобновления диалога США и России

Госдеп: Освобождение американцев может стать шагом на пути к переговорам США и РФ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя итоги прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина, озвучил два шага для возобновления переговорного процесса между Россией и США. Первым условием он назвал освобождение американцев, которые отбывают в РФ сроки за шпионаж, — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Миллер считает, что для возобновления переговоров между государствами Россия должна освободить американцев, которые задержаны или осуждены в РФ. По его словам, американская сторона выдвигала некие "значительные условия" для обмена заключёнными, но Москва их отклонила. В чём заключалась суть данного предложения, он уточнять не стал. Вторым условием для начала диалога он назвал вывод российских войск с территории Украины.

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Подводя итоги года, глава государства Владимир Путин напомнил, что Россия вовсе не отказывается выдавать США американцев, обвиняемых в шпионаже, — Уилана и Гершковича. По словам президента, Россия ведёт непростые переговоры с американской стороной, но сохраняется надежда на то, что удастся найти взаимопонимание по данному вопросу.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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