Байден счёл возможным двухгосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху

Конфликт в секторе Газа вполне может быть решён путём создания независимой Палестины, которая будет мирно сосуществовать с Израилем. Возможность двухгосударственного урегулирования допустил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, озвученный вариант реален даже при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Последний, утверждает политик, тоже не против такого сценария.

"Есть несколько вариантов двухгосударственного решения. Существует ряд стран, которые являются членами ООН, но всё ещё не имеют собственных вооружённых сил. Есть государства, у которых есть ограничения. Поэтому я думаю, что есть пути, которые могут сработать", — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.