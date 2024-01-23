Лавров: Россия не будет бежать "к дядюшке Сэму просить прощения" у США

Россия не портила отношений с США и не планирует бежать "в Вашингтон к дядюшке Сэму просить прощения". Об этом в интервью CBS заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, с 22 по 24 января принимающий участие в заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке.

"Мы никогда не портили эти отношения. Мы не собираемся проявлять инициативу и бежать в Вашингтон к дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что, мол, мы плохо себя вели. Нам не на что жаловаться", — подчеркнул Лавров.