В Кремле оценили предвыборное обещание Трампа урегулировать конфликт на Украине
Песков: У РФ нет понимания, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине
У Москвы нет понимания того, как бывший президент США Дональд Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо", — заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что у российских дипломатов не было никаких контактов с Трампом на этот счёт.
Напомним, ранее американский политик заявил, что урегулирует конфликт на Украине ещё до своей инаугурации, если победит на выборах президента США, которые состоятся в ноябре. Трамп намекнул, каким образом будет решать этот вопрос. По словам миллиардера, это станет возможным благодаря тому, что он хорошо знает президента РФ Владимира Путина, а также знаком с Владимиром Зеленским.
Getty Images / Chip Somodevilla