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22 января, 09:49

В Кремле оценили предвыборное обещание Трампа урегулировать конфликт на Украине

Песков: У РФ нет понимания, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине

У Москвы нет понимания того, как бывший президент США Дональд Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо", — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что у российских дипломатов не было никаких контактов с Трампом на этот счёт.

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Напомним, ранее американский политик заявил, что урегулирует конфликт на Украине ещё до своей инаугурации, если победит на выборах президента США, которые состоятся в ноябре. Трамп намекнул, каким образом будет решать этот вопрос. По словам миллиардера, это станет возможным благодаря тому, что он хорошо знает президента РФ Владимира Путина, а также знаком с Владимиром Зеленским.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Александр Юнашев
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