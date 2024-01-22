В Кремле оценили предвыборное обещание Трампа урегулировать конфликт на Украине

У Москвы нет понимания того, как бывший президент США Дональд Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо", — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что у российских дипломатов не было никаких контактов с Трампом на этот счёт.