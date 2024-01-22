"Это не 2017 год": В США заявили, что Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
Риттер: Путин не будет отвечать на звонок Трампа по вопросу Украины
Президент РФ Владимир Путин не стал был отвечать на звонок бывшего президента США Дональда Трампа по теме завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по вопросам Украины. Это не 2017 год <…> Россия победила в этом конфликте", — написал Риттер в своём блоге в соцсети Х, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Трамп не начнёт процесс урегулирования конфликта уже сейчас, если он, по его собственным словам, на это способен.
По словам экс-разведчика, западные государства много раз обманывали Россию. Это наблюдалось и во время президентства Трампа. Всё это привело к тому, что сегодня Москва не обращает внимание на мнение Запада, так как уверена в своей победе.
ТАСС / Михаил Метцель