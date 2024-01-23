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Лавров заявил, что РФ ни с кем в США не обсуждала окончание конфликта на Украине

23 января, 16:27
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / EuropaNewswire / Gado

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / EuropaNewswire / Gado

Россия не вела переговоры о возможностях окончания украинского конфликта с кем-либо из американских политиков, в том числе с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS, с 22 по 24 января принимающий участие в заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке.

"Мы не обсуждали ничего подобного ни с Трампом, ни с кем-либо в США. У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге", — объяснил глава МИД РФ.

Лавров заявил, что администрация США не заинтересована в политическом диалоге с РФ
Лавров заявил, что администрация США не заинтересована в политическом диалоге с РФ

Напомним, ранее американский политик заявил, что урегулирует конфликт на Украине ещё до своей инаугурации, если победит на выборах президента США, которые состоятся в ноябре. Трамп намекнул, каким образом будет решать этот вопрос. По словам миллиардера, это станет возможным благодаря тому, что он хорошо знает президента РФ Владимира Путина, а также знаком с Владимиром Зеленским. В Кремле отметили, что у Москвы нет понимания, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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