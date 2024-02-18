Лагерь беженцев Нусейрат в секторе Газа атакован израильской авиацией

Израильские военные вновь атаковали лагерь беженцев Нусейрат в секторе Газа. Для нанесения удара была задействована авиация, сказано в сообщении катарского телеканала Al Jazeera.

Информация о жертвах пока отсутствует. Бомбардировщики ЦАХАЛ также были замечены на Западном берегу Иордана, уточнил ливанский телеканал Al Mayadeen. Самолёты пролетали над городом Калькилия в непосредственной близости от населённого пункта Азмут, где регулярно проходят боестолкновения.