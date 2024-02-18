Лагерь беженцев Нусейрат в секторе Газа атакован израильской авиацией
Израильские военные вновь атаковали лагерь беженцев Нусейрат в секторе Газа. Для нанесения удара была задействована авиация, сказано в сообщении катарского телеканала Al Jazeera.
Информация о жертвах пока отсутствует. Бомбардировщики ЦАХАЛ также были замечены на Западном берегу Иордана, уточнил ливанский телеканал Al Mayadeen. Самолёты пролетали над городом Калькилия в непосредственной близости от населённого пункта Азмут, где регулярно проходят боестолкновения.
Напомним, что Нусейрат уже неоднократно попадал в перекрестье прицела израильских военных. Лагерь беженцев обстреливали в декабре и ноябре 2023 года. Жертвами тех событий стали десятки палестинцев.
Flickr / Israel Defense Forces