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18 февраля, 03:32

Лагерь беженцев Нусейрат в секторе Газа атакован израильской авиацией

Израильские военные вновь атаковали лагерь беженцев Нусейрат в секторе Газа. Для нанесения удара была задействована авиация, сказано в сообщении катарского телеканала Al Jazeera.

Информация о жертвах пока отсутствует. Бомбардировщики ЦАХАЛ также были замечены на Западном берегу Иордана, уточнил ливанский телеканал Al Mayadeen. Самолёты пролетали над городом Калькилия в непосредственной близости от населённого пункта Азмут, где регулярно проходят боестолкновения.

Более ста человек погибло при ударе армии Израиля по Рафаху в Газе
Более ста человек погибло при ударе армии Израиля по Рафаху в Газе

Напомним, что Нусейрат уже неоднократно попадал в перекрестье прицела израильских военных. Лагерь беженцев обстреливали в декабре и ноябре 2023 года. Жертвами тех событий стали десятки палестинцев.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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