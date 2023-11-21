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21 ноября, 03:46

Жертвами очередного удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе стали 17 человек

Al-Jazeera: После удара ЦАХАЛ по дому в лагере Нусейрат в Газе 17 человек погибли

Как минимум 17 человек погибло в результате очередного израильского обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Как передаёт телеканал Al-Jazeera, снаряд ЦАХАЛ попал в один из домов, расположенных на территории лагеря.

"В результате израильского удара по дому в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 17 человек", — сообщает телеканал.

В Газе заявили, что при ударе Израиля по школе погибло минимум 25 человек

В Газе заявили, что при ударе Израиля по школе погибло минимум 25 человек

Ранее военные Израиля уже неоднократно наносили удары по объектам, в которых укрывались мирные жители. Так, израильская армия 31 октября атаковала лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, тогда погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Уже 1 ноября израильские военные вновь атаковали этот лагерь беженцев. В ЦАХАЛ, в свою очередь признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Анатолий Симоненко
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