В Газе заявили, что при ударе Израиля по школе погибло минимум 25 человек
В результате удара Израиля по школе "Аль-Бурак" в секторе Газа погибло минимум 25 человек. Об этом сообщил директор больницы "Аль-Шифа" Мухаммед Абу Салмия.
"К нам поступило 25 погибших после обстрела школы "Аль-Бурак", — отметил он в беседе с Al Jazeerа.
Отметим, что это уже не первый подобный обстрел со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее из-за их удара по лагерю беженцев в Газе погибло более 50 человек. Под обстрел попал приют Аль-Магази в центральной части анклава. Лайф также писал, что израильские военные дважды атаковали лагерь беженцев, который находится в Джебалии, в секторе Газа. После первого удара, совершённого 31 октября, погибло и пострадало как минимум 400 человек, включая женщин и детей. Атака 1 ноября унесла жизнь порядка 195 человек, ещё около 120 человек пропали без вести. Кроме того, под обстрел попала школа Усамы бен Зайда, в которой находились сотни палестинских беженцев. Погибли десятки человек.
ТАСС / AP / Mohammed Dahman