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10 ноября, 15:30

Нетаньяху: Израиль планирует сохранить постоянный военный контроль над Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна сохранить постоянный контроль над Газой и не отдавать его внешним силам. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Власти приграничных районов хотят добиться от него ясности по поводу того, что будет с анклавом после завершения операции израильских военных, отмечает Ynet.

"Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам", — произнёс Нетаньяху в ходе встречи с главами муниципалитетов, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа.

Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля за севером сектора Газа

Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля за севером сектора Газа

Ранее советник Нетаньяху сообщил, что страна намерена оставить военных в Газе после завершения операции. По словам Марка Регева, "важно, чтобы террористические элементы, такие как ХАМАС, не возродились".

Противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Количество погибших исчисляется тысячами. Армия обороны Израиля обещала полностью уничтожить ХАМАС и признала, что не щадит гражданских, обстреливая членов движения.

Обложка ©

Getty Images / Mostafa Alkharouf / Anadolu

Никита Осипов
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