Нетаньяху: Израиль планирует сохранить постоянный военный контроль над Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна сохранить постоянный контроль над Газой и не отдавать его внешним силам. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Власти приграничных районов хотят добиться от него ясности по поводу того, что будет с анклавом после завершения операции израильских военных, отмечает Ynet.

"Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам", — произнёс Нетаньяху в ходе встречи с главами муниципалитетов, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа.

Ранее советник Нетаньяху сообщил, что страна намерена оставить военных в Газе после завершения операции. По словам Марка Регева, "важно, чтобы террористические элементы, такие как ХАМАС, не возродились".