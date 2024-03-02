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2 марта, 00:04

Байден пообещал Украине сбросить гумпомощь с воздуха

Байден перепутал сектор Газа с Украиной, пообещав последней гумпомощь с воздуха

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock

Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку: на этот раз он перепутал сектор Газа и Украину, обещая сброс гуманитарной помощи в регион с воздуха. Об этом сообщили американские СМИ.

"В ближайшие дни мы присоединимся к нашим друзьям в Иордании и других странах и будем доставлять по воздуху дополнительное продовольствие и припасы на Украину", — сказал глава государства, выступая перед журналистами на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Далее Байден оговорился повторно, пообещав искать другие способы доставки грузов "на Украину", в том числе с помощью морского коридора. Затем американский лидер исправился, сказав, что нынешней помощи Газе даже близко недостаточно.

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Ранее неоднократно сообщалось о конфузных ситуациях, в которые попадал 81-летний президент США. Так, в октябре прошлого года Байден поблагодарил Палестину за доставку гумпомощи в Газу, а летом выступил за присоединение России к НАТО вместо Украины. На мероприятии по экономической ситуации в Штатах лидер страны случайно зачитал инструкцию по поведению на сцене, а в декабре запутался и сообщил, что первый вопрос после завершения встречи с Владимиром Зеленским он задаст себе сам.

Лариса Сафронова
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