Байден пообещал Украине сбросить гумпомощь с воздуха

Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку: на этот раз он перепутал сектор Газа и Украину, обещая сброс гуманитарной помощи в регион с воздуха. Об этом сообщили американские СМИ.

"В ближайшие дни мы присоединимся к нашим друзьям в Иордании и других странах и будем доставлять по воздуху дополнительное продовольствие и припасы на Украину", — сказал глава государства, выступая перед журналистами на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.