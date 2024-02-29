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29 февраля, 18:51

Вызов брошен: Трамп загнал Байдена в интеллектуальный тупик

Трамп дважды сдал тест на интеллект и призвал Байдена последовать его примеру

Дональд Трамп и Джозеф Байден. Обложка © Flickr / Gage Skidmore / The White House

Дональд Трамп и Джозеф Байден. Обложка © Flickr / Gage Skidmore / The White House

Бывший президент США Дональд Трамп похвастался блестящим прохождением сразу двух тестов на умственные способности. Теперь очередь за действующим главой Белого дома Джо Байденом, заявил 45-й американский лидер.

По словам республиканца, во время проверки он не допустил ни единой ошибки. Пройти через такое тестирование обязан каждый, кто намерен бороться за президентское кресло, добавил он, обратившись к главному конкуренту от демократов.

"Продажный Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Быть может, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает такие плохие решения", — съязвил политик в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал Байдена неполноценным человеком
Трамп назвал Байдена неполноценным человеком

Днём ранее Байден посетил госпиталь Уолтера Рида для прохождения ежегодного медосмотра. По словам президента, врачи не выявили у него новых недугов. Позднее терапевт политика раскрыл обширный список найденных у 81-летнего американского лидера болезней, которые якобы не мешают ему править страной.

Илья Пушкарев
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