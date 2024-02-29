Вызов брошен: Трамп загнал Байдена в интеллектуальный тупик
Трамп дважды сдал тест на интеллект и призвал Байдена последовать его примеру
Дональд Трамп и Джозеф Байден. Обложка © Flickr / Gage Skidmore / The White House
Бывший президент США Дональд Трамп похвастался блестящим прохождением сразу двух тестов на умственные способности. Теперь очередь за действующим главой Белого дома Джо Байденом, заявил 45-й американский лидер.
По словам республиканца, во время проверки он не допустил ни единой ошибки. Пройти через такое тестирование обязан каждый, кто намерен бороться за президентское кресло, добавил он, обратившись к главному конкуренту от демократов.
"Продажный Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Быть может, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает такие плохие решения", — съязвил политик в своей соцсети Truth Social.
Днём ранее Байден посетил госпиталь Уолтера Рида для прохождения ежегодного медосмотра. По словам президента, врачи не выявили у него новых недугов. Позднее терапевт политика раскрыл обширный список найденных у 81-летнего американского лидера болезней, которые якобы не мешают ему править страной.