Задыхается во сне: Врачи вынесли Байдену неутешительный вердикт
Врач О'Коннор: У Байдена нашли артрит и апноэ, они не мешают президенту работать
Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House
Терапевт президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор опубликовал отчёт с результатами ежегодного медосмотра политика. В документе сказано, что глава Белого дома страдает несколькими заболеваниями, но он всё ещё способен исполнять свои обязанности.
По данным врачей, 81-летний Байден страдает обструктивным апноэ во сне. Это заболевание подразумевает прекращение дыхания более чем на десять секунд. К последствиям недуга относят ухудшение памяти и снижение интеллекта. Ещё американскому лидеру диагностировали гастроэзофагеальный рефлюкс, гиперлипидемию и спинной артрит. Также медики зафиксировали на теле политика участки актинических изменений, которые проявляются в виде пятен на коже. Другие отклонения в его здоровье не выявлены.
"Президент чувствует себя хорошо, медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объёме и без исключений", — подытожил О'Коннор в заключении.
Байден прошёл ежегодный медосмотр в военном госпитале Уолтера Рида 28 февраля. По завершении обязательной процедуры политик заявил, якобы медики не нашли в его здоровье ничего нового.