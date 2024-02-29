Задыхается во сне: Врачи вынесли Байдену неутешительный вердикт

Терапевт президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор опубликовал отчёт с результатами ежегодного медосмотра политика. В документе сказано, что глава Белого дома страдает несколькими заболеваниями, но он всё ещё способен исполнять свои обязанности.

По данным врачей, 81-летний Байден страдает обструктивным апноэ во сне. Это заболевание подразумевает прекращение дыхания более чем на десять секунд. К последствиям недуга относят ухудшение памяти и снижение интеллекта. Ещё американскому лидеру диагностировали гастроэзофагеальный рефлюкс, гиперлипидемию и спинной артрит. Также медики зафиксировали на теле политика участки актинических изменений, которые проявляются в виде пятен на коже. Другие отклонения в его здоровье не выявлены.

"Президент чувствует себя хорошо, медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объёме и без исключений", — подытожил О'Коннор в заключении.