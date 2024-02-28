Тест на умственные способности не нужен: Стало известно о результатах медосмотра Байдена
Байден заявил, что медики не нашли ничего нового в его здоровье
Джо Байден. Обложка © Shutterstock
Пройденный медосмотр не выявил ничего нового в состоянии президента США Джо Байдена, показатели аналогичны предыдущим. Об этом он сам сообщил журналистам в Белом доме.
"Они считают, что я выгляжу слишком молодо", — пошутил глава государства про медиков, а также добавил, что он "в полном порядке".
Как рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, медосмотр не включал в себя проверку умственных способностей действующего президента. По её словам, такая оценка хозяину Овального кабинета не нужна, это мнение высказали врач главы Штатов и невропатолог.
Напомним, в феврале 2023 года врач Белого дома Кевин О'Коннор по итогам ежегодного медосмотра американского лидера заявил, что Джо Байден "остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности". По словам специалиста, никаких неврологических расстройств, в частности склероза, у руководителя Белого дома не наблюдается.