Тест на умственные способности не нужен: Стало известно о результатах медосмотра Байдена

Пройденный медосмотр не выявил ничего нового в состоянии президента США Джо Байдена, показатели аналогичны предыдущим. Об этом он сам сообщил журналистам в Белом доме.

"Они считают, что я выгляжу слишком молодо", — пошутил глава государства про медиков, а также добавил, что он "в полном порядке".

Как рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, медосмотр не включал в себя проверку умственных способностей действующего президента. По её словам, такая оценка хозяину Овального кабинета не нужна, это мнение высказали врач главы Штатов и невропатолог.