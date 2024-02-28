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28 февраля, 20:50

Тест на умственные способности не нужен: Стало известно о результатах медосмотра Байдена

Байден заявил, что медики не нашли ничего нового в его здоровье

Джо Байден. Обложка © Shutterstock

Джо Байден. Обложка © Shutterstock

Пройденный медосмотр не выявил ничего нового в состоянии президента США Джо Байдена, показатели аналогичны предыдущим. Об этом он сам сообщил журналистам в Белом доме.

"Они считают, что я выгляжу слишком молодо", — пошутил глава государства про медиков, а также добавил, что он "в полном порядке".

Как рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, медосмотр не включал в себя проверку умственных способностей действующего президента. По её словам, такая оценка хозяину Овального кабинета не нужна, это мнение высказали врач главы Штатов и невропатолог.

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Напомним, в феврале 2023 года врач Белого дома Кевин О'Коннор по итогам ежегодного медосмотра американского лидера заявил, что Джо Байден "остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности". По словам специалиста, никаких неврологических расстройств, в частности склероза, у руководителя Белого дома не наблюдается.

Лариса Сафронова
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