"Пожилой человек с плохой памятью": Байдена собираются отстранить от власти

Если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент решат, что Байден не может больше выполнять свои функции, они вполне могут передать его обязанности заместителю. Бак полагает, что самым весомым основанием для запуска этой процедуры стал доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Байден представлен как "пожилой человек с плохой памятью". По словам Бака, многие американцы и сами видят, что президент Штатов не может выполнять свои обязанности в качестве главы Белого дома.