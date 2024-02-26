"Пожилой человек с плохой памятью": Байдена собираются отстранить от власти
Fox News: Конгрессмен Бак собирается внести резолюцию с целью отстранить Байдена
Американский лидер Джо Байден. Обложка © GettyImages / Drew Angerer / Staf
Член Палаты представителей США Кен Бак планирует внести на рассмотрение резолюцию, которая призывает правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции, чтобы отстранить от власти нынешнего президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.
Если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент решат, что Байден не может больше выполнять свои функции, они вполне могут передать его обязанности заместителю. Бак полагает, что самым весомым основанием для запуска этой процедуры стал доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Байден представлен как "пожилой человек с плохой памятью". По словам Бака, многие американцы и сами видят, что президент Штатов не может выполнять свои обязанности в качестве главы Белого дома.
"Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперёд, задействовав 25-ю поправку", — подчеркнул Бак.
Состояние здоровья Байдена давно волнует врачей и простых американцев. После того как американский лидер едва не заснул на встрече с президентом Израиля в Белом доме, медики диагностировали у него вторую стадию старческого слабоумия. Тем временем экс-врач 44-го президента США, Барака Обамы, потребовал, чтобы Байден прошёл когнитивный тест.