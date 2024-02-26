"Отпустите деда на пенсию!": Врач раскрыла, в чём причина конфузов "политического импотента" Байдена

Частые конфузы 81-летнего президента США Джо Байдена объясняются прогрессирующей у него болезнью Альцгеймера, считает терапевт Анастасия Курова. По словам эксперта, при таком расстройстве у человека ухудшаются память и способности к самообслуживанию. Обычно с недугом сталкиваются после 65 лет.

"Для этой болезни нехарактерны эпизоды ремиссии и обострения, хотя возможны периоды, когда симптомы могут активнее проявляться на фоне стрессов, различных заболеваний. Поэтому нарастающая частота таких случаев может говорить об усугублении проблемы с течением времени", — указала Курова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По мнению политолога Сергея Разгуляева, Байден не сможет долго быть главой государства, ведь он находится в "тотальной прострации" и является "политическим импотентом". На выборах у 46-го президента США мало шансов, а хозяином Овального кабинета, вероятнее всего, станет 45-й лидер Штатов, Дональд Трамп.