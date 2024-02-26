"Отпустите деда на пенсию!": Врач раскрыла, в чём причина конфузов "политического импотента" Байдена
Терапевт Курова: У Байдена прогрессирует болезнь Альцгеймера
Частые конфузы 81-летнего президента США Джо Байдена объясняются прогрессирующей у него болезнью Альцгеймера, считает терапевт Анастасия Курова. По словам эксперта, при таком расстройстве у человека ухудшаются память и способности к самообслуживанию. Обычно с недугом сталкиваются после 65 лет.
"Для этой болезни нехарактерны эпизоды ремиссии и обострения, хотя возможны периоды, когда симптомы могут активнее проявляться на фоне стрессов, различных заболеваний. Поэтому нарастающая частота таких случаев может говорить об усугублении проблемы с течением времени", — указала Курова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По мнению политолога Сергея Разгуляева, Байден не сможет долго быть главой государства, ведь он находится в "тотальной прострации" и является "политическим импотентом". На выборах у 46-го президента США мало шансов, а хозяином Овального кабинета, вероятнее всего, станет 45-й лидер Штатов, Дональд Трамп.
"[Байден] банально заходит в туалет и забывает, зачем пришёл. Страшно, что человек, имеющий доступ к ядерному арсеналу страны, буквально невменяем. Сегодня он путает Китай и Россию, говорит с давно умершим [бывшим французским лидером Франсуа] Миттераном, хамит Путину, а завтра ему стукнет в голову влезть в ядерный чемоданчик", — заметил Разгуляев, призвав американцев "отпустить деда на пенсию".
Состояние здоровья Байдена давно волнует врачей и простых американцев. После того как американский лидер едва не заснул на встрече с президентом Израиля в Белом доме, медики диагностировали у него второй этап старческого слабоумия. Тем временем экс-врач 44-го президента США, Барака Обамы, потребовал, чтобы Байден прошёл когнитивный тест.
Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office