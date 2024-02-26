Байден допустил очередную оговорку, перепутав Путина с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден вновь оконфузился во время публичного выступления. На этот раз он перепутал Китай с РФ, рассказывая, как бывший глава Белого дома Барак Обама попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает телеканал Sky News Australia.

"Я много времени провёл с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом <…> мой президент (Барак Обама. — Прим. Лайфа) сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию", — сказал Байден.