Байден допустил очередную оговорку, перепутав Путина с Си Цзиньпином
Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина во время публичного выступления
Президент США Джо Байден вновь оконфузился во время публичного выступления. На этот раз он перепутал Китай с РФ, рассказывая, как бывший глава Белого дома Барак Обама попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает телеканал Sky News Australia.
"Я много времени провёл с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом <…> мой президент (Барак Обама. — Прим. Лайфа) сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию", — сказал Байден.
После этой речи 81-летний глава Белого дома сразу исправился, добавив, что у Вашингтона в то время были проблемы с Россией и другими государствами. Также Байден добавил, что он "прошёл с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю".
А ранее Байдена дважды поймали на нецензурной брани. Сначала американский лидер обматерил экс-президента Дональда Трампа, а позже выругался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Flickr / The White House