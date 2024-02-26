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26 февраля, 09:23

Байден допустил очередную оговорку, перепутав Путина с Си Цзиньпином

Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина во время публичного выступления

Президент США Джо Байден вновь оконфузился во время публичного выступления. На этот раз он перепутал Китай с РФ, рассказывая, как бывший глава Белого дома Барак Обама попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает телеканал Sky News Australia.

"Я много времени провёл с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом <…> мой президент (Барак Обама. — Прим. Лайфа) сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию", — сказал Байден.

После этой речи 81-летний глава Белого дома сразу исправился, добавив, что у Вашингтона в то время были проблемы с Россией и другими государствами. Также Байден добавил, что он "прошёл с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю".

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А ранее Байдена дважды поймали на нецензурной брани. Сначала американский лидер обматерил экс-президента Дональда Трампа, а позже выругался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова
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