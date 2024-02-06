Байден снова начудил и заявил, что общался с мертвецом

Президент США Джо Байден публично заявил, что недавно вёл диалог с ныне покойным французским лидером Франсуа Миттераном. Очередной конфуз произошёл с политиком в ходе выступления в Лас-Вегасе.

Американский лидер напомнил присутствующим о своём первом участии в саммите G7 в качестве главы Белого дома в 2021 году. Тогда он заявил коллегам о возвращении США на мировую арену, завязав диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Впрочем, воспоминания Байдена вызвали в зале лишь смех, так как он перепутал Макрона с Миттераном, который скончался в 1996 году.