Байден снова начудил и заявил, что общался с мертвецом
Байден ошибся и заявил, что общался с умершим 30 лет назад президентом Франции
Президент США Джо Байден публично заявил, что недавно вёл диалог с ныне покойным французским лидером Франсуа Миттераном. Очередной конфуз произошёл с политиком в ходе выступления в Лас-Вегасе.
Американский лидер напомнил присутствующим о своём первом участии в саммите G7 в качестве главы Белого дома в 2021 году. Тогда он заявил коллегам о возвращении США на мировую арену, завязав диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Впрочем, воспоминания Байдена вызвали в зале лишь смех, так как он перепутал Макрона с Миттераном, который скончался в 1996 году.
"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?" — поделился президент.
А ранее американского лидера дважды поймали на нецензурной брани. Сначала Байден обматерил экс-президента Дональда Трампа, а позже выругался в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Flickr / The White House