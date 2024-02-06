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6 февраля, 03:13

Байден снова начудил и заявил, что общался с мертвецом

Байден ошибся и заявил, что общался с умершим 30 лет назад президентом Франции

Президент США Джо Байден публично заявил, что недавно вёл диалог с ныне покойным французским лидером Франсуа Миттераном. Очередной конфуз произошёл с политиком в ходе выступления в Лас-Вегасе.

Американский лидер напомнил присутствующим о своём первом участии в саммите G7 в качестве главы Белого дома в 2021 году. Тогда он заявил коллегам о возвращении США на мировую арену, завязав диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Впрочем, воспоминания Байдена вызвали в зале лишь смех, так как он перепутал Макрона с Миттераном, который скончался в 1996 году.

"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?" поделился президент.

Трамп опасается, что третья мировая успеет разгореться, пока Байден у власти
Трамп опасается, что третья мировая успеет разгореться, пока Байден у власти

А ранее американского лидера дважды поймали на нецензурной брани. Сначала Байден обматерил экс-президента Дональда Трампа, а позже выругался в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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