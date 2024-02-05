Байдена поймали на нецензурной брани о Нетаньяху

Президента США Джо Байдена заподозрили в том, что он нецензурно обругал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказала газета Politico, ссылаясь на свои источники в окружении американского лидера.

Автор добавляет, что Байден, "как любой демократ, у которого есть пульс", не особо доверяет Нетаньяху. В Белом доме поспешили откреститься от подобных обвинений. Как пояснил изданию представитель администрации президента США Эндрю Бейтс, Байден никогда такого не говорил и даже не способен так высказаться, ведь политики уважительно относятся друг к другу.