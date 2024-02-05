Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В Грузии предъявили видео изъятия украинской взрывчатки, которую везли в Россию

Глава МЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске

Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом

МИД вызвал на ковёр нового посла Израиля из-за скандального интервью о России

Взрыв обрушил сразу два дома в Ереване, под завалами люди

Раненую женщину спасли из-под обстрела ВСУ в Курской области

Американский журналист Такер Карлсон впервые высказался об интервью с Путиным

МИД Франции вызвал посла России из-за гибели своих "волонтёров" на Украине

Кристина Орбакайте отменила гастрольный тур по Сибири после срыва сразу трёх концертов

Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии

Байдена поймали на нецензурной брани о Нетаньяху

Politico: Байден нецензурно высказался об израильском премьере в частной беседе

5 февраля, 09:59
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Tom Williams

Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Tom Williams

Президента США Джо Байдена заподозрили в том, что он нецензурно обругал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказала газета Politico, ссылаясь на свои источники в окружении американского лидера.

"Он (Байден. — Прим. Лайфа) <...> в частном порядке называл израильского премьер-министра "чёртовым плохим парнем", отмечается в материале.

Автор добавляет, что Байден, "как любой демократ, у которого есть пульс", не особо доверяет Нетаньяху. В Белом доме поспешили откреститься от подобных обвинений. Как пояснил изданию представитель администрации президента США Эндрю Бейтс, Байден никогда такого не говорил и даже не способен так высказаться, ведь политики уважительно относятся друг к другу.

Байден счёл возможным двухгосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху
Байден счёл возможным двухгосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху

Ранее издание Axios написало, что отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху следовать просьбам администрации США в вопросе боевых действий в секторе Газа всё больше разочаровывает американского лидера Джо Байдена.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!