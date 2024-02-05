Байдена поймали на нецензурной брани о Нетаньяху
Politico: Байден нецензурно высказался об израильском премьере в частной беседе
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Tom Williams
Президента США Джо Байдена заподозрили в том, что он нецензурно обругал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказала газета Politico, ссылаясь на свои источники в окружении американского лидера.
"Он (Байден. — Прим. Лайфа) <...> в частном порядке называл израильского премьер-министра "чёртовым плохим парнем", — отмечается в материале.
Автор добавляет, что Байден, "как любой демократ, у которого есть пульс", не особо доверяет Нетаньяху. В Белом доме поспешили откреститься от подобных обвинений. Как пояснил изданию представитель администрации президента США Эндрю Бейтс, Байден никогда такого не говорил и даже не способен так высказаться, ведь политики уважительно относятся друг к другу.
Ранее издание Axios написало, что отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху следовать просьбам администрации США в вопросе боевых действий в секторе Газа всё больше разочаровывает американского лидера Джо Байдена.