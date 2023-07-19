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19 июля, 14:44
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"Вторая стадия": Врач объяснила, почему Байден едва не заснул на встрече в Белом доме

Врач Исаева: У Байдена признаки второго этапа старческого слабоумия

Состояние президента США Джо Байдена, который теряется в пространстве, забывает факты и слова, а теперь ещё и почти заснул на встрече, может быть связано со старческим слабоумием, сосудистыми нарушениями и болезнью Альцгеймера. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт Камила Исаева.

Так она прокомментировала инцидент с американским лидером, когда тот прикорнул на встрече с президентом Израиля в Белом доме перед десятками журналистов.

"Симптомы могут быть такими, как общая потеря психических функций — памяти, мышления, — забывчивость, спутанность сознания, засыпание в любой момент, нарушение рассуждений, проблемы с решением определённых проблем и задач, принятием решений, растерянность", — отметила врач.

По словам медика, человек с подобными проявлениями не способен сам принимать решения, не будет в состоянии управлять своей жизнью.

Врач-терапевт Камила Исаева. Фото предоставлено Лайфу из личного архива

Врач-терапевт Камила Исаева. Фото предоставлено Лайфу из личного архива

Камила Исаева добавила, что старческое слабоумие обычно проявляется поэтапно. На первом этапе человек начинает забывать определённые вещи, теряться во времени и пространстве. Затем наступает промежуточная стадия, когда забываются недавние события и имена людей. Медик считает, что в случае Байдена наблюдается именно эта стадия, вторая.

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На последней стадии пожилой человек имеет серьёзные проблемы с памятью. Он перестаёт узнавать близких, испытывает трудности в ходьбе.

Напомним, Байден хоть и называет себя мужчиной в самом расцвете сил, однако многие критики не уверены в его дееспособности. Причиной тому являются частые конфузы, которыми американский президент шокирует людей. В мае он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. А при общении с представителями СМИ он перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Ольга Годуненко
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