Байден отправился в военный госпиталь Уолтера Рида на ежегодный медосмотр

Президент США Джо Байден отправился в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра. Об этом сообщили корреспонденты пула Белого дома.

Американский лидер поехал в военный госпиталь Уолтера Рида, расположенный недалеко от Вашингтона. Обход врачей для американских лидеров — обязанность, которую они должны выполнять каждый год. Исключением не стал и 81-летний глава Белого дома. После осмотра будет опубликовано письменное заключение о состоянии здоровья Байдена.