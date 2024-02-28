Байден отправился в военный госпиталь Уолтера Рида на ежегодный медосмотр
Президент США Джо Байден отправился в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра. Об этом сообщили корреспонденты пула Белого дома.
Американский лидер поехал в военный госпиталь Уолтера Рида, расположенный недалеко от Вашингтона. Обход врачей для американских лидеров — обязанность, которую они должны выполнять каждый год. Исключением не стал и 81-летний глава Белого дома. После осмотра будет опубликовано письменное заключение о состоянии здоровья Байдена.
Ранее Life.ru сообщал, что член Палаты представителей США Кен Бак планирует внести на рассмотрение резолюцию, которая призывает воспользоваться 25-й поправкой к конституции, чтобы отстранить Байдена от должности. Если чиновники решат, что президент Штатов не может больше выполнять свои функции по состоянию здоровья, то они перейдут к заместителю.
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