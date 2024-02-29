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29 февраля, 03:26

Трамп назвал Байдена неполноценным человеком

Трамп заявил о ментальной и физической неполноценности Байдена

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп считает действующего лидера государства Джо Байдена неполноценным. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Их (Демократической партии. — Прим. Life.ru) кандидат — психически и физически неполноценный человек", — заявил Трамп, добавив, что Байден — худший президент за всю историю США.

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Ранее Life.ru сообщал, что Джо Байден прошёл ежегодный медосмотр в военном госпитале Уолтера Рида. По завершении обязательной процедуры политик заявил, что якобы медики не нашли в его здоровье ничего нового. Позже терапевт президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор опубликовал отчёт с результатами ежегодного медосмотра политика. В документе сказано, что глава Белого дома страдает несколькими заболеваниями, но он всё ещё способен исполнять свои обязанности.

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Лариса Сафронова
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