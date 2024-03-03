В ХАМАС заявили о приближении перемирия с Израилем
AFP: ХАМАС допускает достижение перемирия с Израилем в течение 1–2 суток
Последствия авиаударов Израиля в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. Обложка © ТАСС / EPA
Достижение перемирия на территории сектора Газа возможно в течение одних-двух суток, если израильская сторона согласится на требования ХАМАС. Об этом агентству AFP сообщил представитель радикального палестинского движения.
"Если Израиль согласится на требования ХАМАС, которые включают возвращение перемещённых лиц на север сектора Газа и увеличение [объёмов] гумпомощи, это может проложить путь для заключения соглашения [о перемирии] в течение следующих 24–48 часов", — говорится в заявлении.
Между тем египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщает, что делегация ХАМАС, а также представители Катара и США уже прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в Газе. По данным журналистов, делегации Израиля пока нет на месте. Информация о составе участников новой встречи не приводится.
Напомним, накануне, 2 марта, телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о длительности перемирия в Газе и параметрах обмена заложников-израильтян на заключённых палестинцев. Для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе ЦАХАЛ из северной части палестинского анклава. Кроме того, требуется возвращение в эти районы бежавших жителей.