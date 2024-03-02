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2 марта, 12:00

СМИ узнали о значительном прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС

Al Hadath: ХАМАС и Израиль договорились о перемирии и схеме обмена заложников

Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ходе переговоров пришли к соглашению о параметрах перемирия и обмена заложниками. Об этом пишет телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в структурах безопасности Египта.

"Стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключённых палестинцев", — говорится в публикации.

Для завершения сделки, указывает собеседник издания, необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части палестинского эксклава. Кроме того, требуется возвращение в эти районы бежавших жителей.

Более ста человек погибло при ударе армии Израиля по Рафаху в Газе
Более ста человек погибло при ударе армии Израиля по Рафаху в Газе

Напомним, в планах израильского руководства начать наземную операцию в граничащем с Египтом палестинском Рафахе, если ХАМАС не освободит заложников. Движению дали срок до начала Рамадана, который в 2024 году выпадает на период с 11 марта по 9 апреля. Тем временем с начала обострения в результате израильских ударов погибло более 30 тысяч жителей сектора Газа.

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ТАСС / AP / Tsafrir Abayov

Матвей Константинов
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