СМИ узнали о значительном прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ходе переговоров пришли к соглашению о параметрах перемирия и обмена заложниками. Об этом пишет телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в структурах безопасности Египта.

"Стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключённых палестинцев", — говорится в публикации.