Гутерриш счёл неприемлемым продолжение войны в Газе во время Рамадана

Неприемлемо, что военные действия в секторе Газа продолжаются во время священного месяца Рамадан, несмотря на многочисленные призывы к прекращению конфликта. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к журналистам в Египте вместе с министром иностранных дел страны Самехом Шукри.

"Когда смотришь на Газу, кажется, что по ней скачут четыре всадника [Апокалипсиса]: война, голод, завоевание, смерть. Поэтому необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня. В духе сострадания месяца Рамадан я также призываю к немедленному и безусловному освобождению всех заложников. Страдания должны закончиться. Палестинцы в Газе отчаянно нуждаются в том, что им обещали, — в потоке помощи. Не в струйках и не каплях", — сказал он.

Гутерриш также сообщил, что провёл обсуждение с президентом и министром иностранных дел Египта о различных проблемах, включая кризисные условия в секторе Газа, нестабильную обстановку на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, а также более широкие вопросы, охватывающие Ближний Восток и Судан.