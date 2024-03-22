Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект резолюции США по сектору Газа

Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции США по ситуации в секторе Газа. Против проголосовали РФ, КНР и Алжир, а за проект — одиннадцать стран. Гайана воздержалась.

В постпредстве России при всемирной организации указали на ряд изъянов в тексте документа. В частности, он не содержал прямого требования к прекращению огня, вместо чего указывалось, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня" и в то же время поддерживает все дипломатические усилия для этого, но с освобождением палестинским движением ХАМАС всех заложников.

Как пояснял первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, документ является "обыкновенным американским лукавством": содержит в том числе неприемлемые однобокие осуждения и даёт зелёный свет военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в граничащем с Египтом Рафахе. Кроме того, этим документом Штаты явно осуждали действия ХАМАС, однако не указывали на вину Тель-Авива в гибели мирного населения в палестинском анклаве.