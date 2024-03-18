Нетаньяху обвинил Запад в потере совести
Премьер Израиля Нетаньяху: Западные союзники забыли о монстрах из ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / Alexandros Michailidis
Некоторые западные страны, игнорируя "монстров из ХАМАС", выдвигают ложные обвинения в адрес армии и правительства Израиля и настаивают на выборах. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, делающие такие заявления политики утратили совесть, "забыв" о самом массовом со времён холокоста убийстве евреев. Они отказывают Израилю в праве защищаться и дискредитируют ЦАХАЛ и власти страны.
"Эти люди пытаются добиться проведения выборов, хотя прекрасно понимают, что они парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции", — процитировала слова Нетаньяху Financial Times.
По мнению издания, таким образом израильский премьер отреагировал на критику лидера демократов в Сенате Чака Шумера. Тот призвал израильтян избавиться от премьер-министра, якобы объединившегося с крайне правыми экстремистами, чтобы сохранить власть.
Ранее Life.ru писал, что с критикой Биньямина Нетаньяху выступил президент США Джо Байден, заявивший, что тот "приносит больше вреда, чем пользы". По словам американского лидера, у главы израильского кабмина есть право защищать своё государство, однако важно "уделять больше внимания гибели ни в чём не повинных людей". В ответ на это Нетаньяху заявил, что "подавляющее большинство" израильтян поддерживает его политику в секторе Газа.