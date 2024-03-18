Нетаньяху обвинил Запад в потере совести

Некоторые западные страны, игнорируя "монстров из ХАМАС", выдвигают ложные обвинения в адрес армии и правительства Израиля и настаивают на выборах. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, делающие такие заявления политики утратили совесть, "забыв" о самом массовом со времён холокоста убийстве евреев. Они отказывают Израилю в праве защищаться и дискредитируют ЦАХАЛ и власти страны.

"Эти люди пытаются добиться проведения выборов, хотя прекрасно понимают, что они парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции", — процитировала слова Нетаньяху Financial Times.