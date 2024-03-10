"Ошибается по всем пунктам": Нетаньяху жёстко ответил на критику разочаровавшегося в нём Байдена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг резкую критику президента США Джо Байдена в свой адрес. В интервью немецкой газете Bild он заявил, что "подавляющее большинство" израильтян поддерживает его политику в секторе Газа.

"Если президент США тем самым считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства израильтян и это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам", — сказал израильский премьер.

Между тем портал Axios, ссылаясь на источники в администрации США, сообщает, что Байден поменял своё отношение к Нетаньяху из-за принятых им решений по Газе. Речь идёт не о каком-то конкретном эпизоде, а о совокупности событий и решений израильского премьера, которые он принял в течение последних нескольких недель.