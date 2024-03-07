США могут оставить без оружия верного союзника из-за угрозы гуманитарной катастрофы Washington Post : США хотят ограничить применение американского оружия Израилем 7 марта, 07:26 Сектор Газа. Обложка © ТАСС / MOHAMMED SABER

Вашингтон хочет не допустить того, чтобы Израиль полномасштабно использовал американское оружие в случае штурма города Рафах в южной части сектора Газа. Об этом написал внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес в своей авторской колонке.

"Администрация [президента США Джо] Байдена, обеспокоенная новой гуманитарной катастрофой, по всей видимости, рассматривает пути того, как не допустить применения Израилем американских вооружений, если он атакует густонаселённые районы вокруг города Рафах", — говорится в тексте.

По мнению журналиста, сейчас власти США и Израиля не могут прийти к единому мнению по поводу операции в Рафахе, Белый дом полагает, что гуманитарная катастрофа перешла все разумные границы. Так, напоминает Игнейшес, более одного миллиона палестинцев вынужденно переселились с севера анклава к югу, спасаясь от боевых действий, поэтому возле Рафаха скопилось много беженцев с детьми.

Также в статье приводятся слова экс-посла США в Израиле Мартина Индика. По его мнению, Вашингтон больше не готов терпеть израильскую военную операцию, которая не берёт в расчёт жизни мирных граждан. Если Белый дом не будет услышан, то между двумя странами наметится серьёзный раскол, который повлияет на поставки американского оружия.

Авторы Татьяна Миссуми