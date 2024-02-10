ЦАХАЛ ударом с воздуха уничтожила двух командиров ХАМАС в Рафахе

Армия освобождения Израиля уничтожила двух командиров ХАМАС ударом с воздуха в городе Рафах на границе Палестины с Египтом. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении сказано, что сегодня ударом БПЛА в Рафахе был уничтожен один из лидеров движения ХАМАС — Ахмед Элиакуби, отвечающий за безопасность высшего командного состава организации и занимающий должность старшего командира сил радикалов.