ЦАХАЛ ударом с воздуха уничтожила двух командиров ХАМАС в Рафахе
Армия освобождения Израиля уничтожила двух командиров ХАМАС ударом с воздуха в городе Рафах на границе Палестины с Египтом. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
В сообщении сказано, что сегодня ударом БПЛА в Рафахе был уничтожен один из лидеров движения ХАМАС — Ахмед Элиакуби, отвечающий за безопасность высшего командного состава организации и занимающий должность старшего командира сил радикалов.
"В результате удара были также ликвидированы высокопоставленный командир ХАМАС Иман Рантиси и ещё один боевик", — говорится в отчёте.
Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял о готовности к атаке на город Рафах. Премьер-министр Израиля хочет справиться с этим быстрее, чтобы закончить боевые действия до Рамадана, поскольку общественное давление на Израиль и так велико. Израильским баскетболистам не пожимают руки, страны Ближнего Востока голосуют в ФИФА за исключение страны из турниров, а в Белом доме признали ошибкой эскалацию конфликта в Газе.
ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER