Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от турниров

12 ближневосточных государств призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильскую сборную от турниров из-за операции в секторе Газа. По данным Sky News, главой инициативной группы стал сводный брат иорданского короля принц Али бин Аль-Хусейн, который является руководителем Федерации футбола Западной Азии (WAFF).

Также среди стран, выступивших за отстранение Израиля, Палестина, Саудовская Аравия, Катар и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Письмо, в котором государства изложили требования, было направлено не только в ФИФА, но и всем национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, в том числе Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которого является Израиль.

При этом Израильская футбольная ассоциация (IFA) попросила не вмешивать политику в спорт и пожелала удачи Иордании в первом для неё финале Кубка Азии. 10 февраля сборная этой страны сыграет против Катара.

А команда Израиля 21 марта проведёт полуфинальный матч против Исландии за право сыграть на чемпионате Европы 2024 года.