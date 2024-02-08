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8 февраля, 12:08

Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от турниров

Sky News: 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от турниров

12 ближневосточных государств призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильскую сборную от турниров из-за операции в секторе Газа. По данным Sky News, главой инициативной группы стал сводный брат иорданского короля принц Али бин Аль-Хусейн, который является руководителем Федерации футбола Западной Азии (WAFF).

Также среди стран, выступивших за отстранение Израиля, Палестина, Саудовская Аравия, Катар и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Письмо, в котором государства изложили требования, было направлено не только в ФИФА, но и всем национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, в том числе Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которого является Израиль.

При этом Израильская футбольная ассоциация (IFA) попросила не вмешивать политику в спорт и пожелала удачи Иордании в первом для неё финале Кубка Азии. 10 февраля сборная этой страны сыграет против Катара.

А команда Израиля 21 марта проведёт полуфинальный матч против Исландии за право сыграть на чемпионате Европы 2024 года.

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Как ранее сообщал Life.ru, в октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире Евро-2024 были перенесены и состоялись на нейтральном поле. Это произошло после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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