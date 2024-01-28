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28 января, 16:00

"Мир сходит с ума": Глава УЕФА сбежал от ответа на вопрос о разнице подходов к России и Израилю

Глава УЕФА Чеферин отказался говорить о разнице подходов к России и Израилю

Глава УЕФА Александер Чеферин в беседе с The Guardian ушёл от ответа на вопрос, почему его организация не применяет санкций против Израиля, но применяет против России. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские команды от соревнований на фоне конфликта на Украине. При этом клубы еврейского государства продолжают выступать в международных турнирах, несмотря на противостояние с Палестиной.

Интервьюер напомнил Чеферину, что в январе Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров, и спросил его, различается ли подход УЕФА к военным конфликтам с участием Москвы и Тель-Авива.

"Мы отслеживаем каждую ситуацию, включая эту, и мне трудно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликт. Я больше ничего не хочу говорить", — сказал президент УЕФА.

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Ранее Чеферин сообщил, что не видит проблем в проведении товарищеского матча между сборными РФ и Сербии. Этот матч запланирован на март 2024 года.

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ТАСС / EPA / Daniel Cole

Никита Осипов
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