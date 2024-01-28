"Мир сходит с ума": Глава УЕФА сбежал от ответа на вопрос о разнице подходов к России и Израилю

Глава УЕФА Александер Чеферин в беседе с The Guardian ушёл от ответа на вопрос, почему его организация не применяет санкций против Израиля, но применяет против России. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские команды от соревнований на фоне конфликта на Украине. При этом клубы еврейского государства продолжают выступать в международных турнирах, несмотря на противостояние с Палестиной.

Интервьюер напомнил Чеферину, что в январе Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров, и спросил его, различается ли подход УЕФА к военным конфликтам с участием Москвы и Тель-Авива.

"Мы отслеживаем каждую ситуацию, включая эту, и мне трудно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликт. Я больше ничего не хочу говорить", — сказал президент УЕФА.