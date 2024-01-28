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28 января, 06:00

Глава УЕФА высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии

Чеферин сообщил, что не видит проблемы в игре между сборными России и Сербии

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не видит проблем в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Этот поединок запланирован на март 2024 года.

По словам Чеферина, запрет на проведение матча не находится в юрисдикции УЕФА. Организация товарищеских поединков сборных — в ведении ФИФА.

"Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных. По закону мы ничего сделать не можем. Почему это вообще такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? И этот матч никого бы не волновал, если бы вы, СМИ, не говорили о нём, никто бы даже не узнал", — сказал президент УЕФА в интервью британскому изданию The Guardian.

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Ранее стало известно, что сборные России и Сербии по футболу запланировали провести товарищеский матч в марте 2024 года. Для подопечных Валерия Карпина это будет первая игра против европейской команды с 2021 года. А Украина незамедлительно обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой отменить товарищеский матч сборных России и Сербии. Напомним, что в феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборные РФ от участия в международных соревнованиях.

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ТАСС / Анна Мейер / ФК "Зенит"

Иван Косицын
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