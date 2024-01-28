Глава УЕФА высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии

"Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных. По закону мы ничего сделать не можем. Почему это вообще такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? И этот матч никого бы не волновал, если бы вы, СМИ, не говорили о нём, никто бы даже не узнал", — сказал президент УЕФА в интервью британскому изданию The Guardian.