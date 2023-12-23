"Покажет, что нас уважают": Экс-футболист сборной России оценил значение товарищеского матча с Сербией
Экс-футболист Деменко: Матч России и Сербии покажет, что РФ уважают
Экс-футболист "Зенита", "Спартака", "Краснодара" Максим Деменко заявил, что запланированный на 2024 год товарищеский матч команд России и Сербии очень полезен, так как покажет уважение к РФ со стороны других стран.
"Конечно, такой спарринг полезен. И с учётом тех моментов, которые происходят внутри Европы. И внутри УЕФА, Международного олимпийского комитета, считаю, такие матчи для нашей страны очень важны. Они показывают, что нас всё равно воспринимают и уважают. Это тоже немаловажный фактор", — заявил выступавший за сборную России Деменко в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные РФ от участия в международных соревнованиях. В этом году российская национальная команда провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Катаром, Камеруном, Кенией и Кубой. Недавно стало известно, что сборные России и Сербии по футболу запланировали провести товарищеский матч в марте 2024 года. Для подопечных Валерия Карпина это будет первая игра против европейской команды с 2021 года.
ТАСС / Сергей Савостьянов