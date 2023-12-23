"Покажет, что нас уважают": Экс-футболист сборной России оценил значение товарищеского матча с Сербией

Экс-футболист "Зенита", "Спартака", "Краснодара" Максим Деменко заявил, что запланированный на 2024 год товарищеский матч команд России и Сербии очень полезен, так как покажет уважение к РФ со стороны других стран.

"Конечно, такой спарринг полезен. И с учётом тех моментов, которые происходят внутри Европы. И внутри УЕФА, Международного олимпийского комитета, считаю, такие матчи для нашей страны очень важны. Они показывают, что нас всё равно воспринимают и уважают. Это тоже немаловажный фактор", — заявил выступавший за сборную России Деменко в беседе с "Газетой.ru".