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11 января, 09:07

Сборная Израиля по хоккею отстранена от мировых турниров из-за опасности для спортсменов

Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров

Международная федерация хоккея (IIHF) решила отстранить сборную Израиля от турниров под своей эгидой из соображений безопасности. О принятом решении информирует пресс-служба организации.

"После тщательного рассмотрения совет IIHF в соответствии с обязанностью федерации заботиться о защите всех участников соревнований принял решение, что из-за опасений по поводу безопасного проведения чемпионатов Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой IIHF", — поясняется на сайте организации.

Израильские хоккеисты не смогут принимать участие в мировых турнирах до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, в том числе их.

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Гибнут люди каждый час: Дипломат раскрыл участникам ГА ООН глаза на происходящее в Газе

Решение о временном отстранении сборной Израиля принято на фоне бомбардировок Газы, которые начались 7 октября. В секторе и на Западном берегу реки Иордан в результате израильских атак погибло более 29 тысяч человек, а свыше семи тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.

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Getty Images / Borja B. Hojas

Андрей Бражников
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