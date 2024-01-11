Сборная Израиля по хоккею отстранена от мировых турниров из-за опасности для спортсменов

Международная федерация хоккея (IIHF) решила отстранить сборную Израиля от турниров под своей эгидой из соображений безопасности. О принятом решении информирует пресс-служба организации.

"После тщательного рассмотрения совет IIHF в соответствии с обязанностью федерации заботиться о защите всех участников соревнований принял решение, что из-за опасений по поводу безопасного проведения чемпионатов Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой IIHF", — поясняется на сайте организации.

Израильские хоккеисты не смогут принимать участие в мировых турнирах до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, в том числе их.