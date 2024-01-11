Сборная Израиля по хоккею отстранена от мировых турниров из-за опасности для спортсменов
Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров
Международная федерация хоккея (IIHF) решила отстранить сборную Израиля от турниров под своей эгидой из соображений безопасности. О принятом решении информирует пресс-служба организации.
"После тщательного рассмотрения совет IIHF в соответствии с обязанностью федерации заботиться о защите всех участников соревнований принял решение, что из-за опасений по поводу безопасного проведения чемпионатов Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой IIHF", — поясняется на сайте организации.
Израильские хоккеисты не смогут принимать участие в мировых турнирах до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, в том числе их.
Решение о временном отстранении сборной Израиля принято на фоне бомбардировок Газы, которые начались 7 октября. В секторе и на Западном берегу реки Иордан в результате израильских атак погибло более 29 тысяч человек, а свыше семи тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
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